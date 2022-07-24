По его словам, российские оккупанты обстреливают Никополь для террора.

Цель обстрелов города Никополь Днепропетровской области одна – это террор.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире единого телемарафона.

"Цель обстрела Никополя одна - это террор. Террор гражданского населения, давление на вооруженные силы Украины морально-психологическое и давление на власти Украины. Это то самое, что они делают в Николаеве, Харькове и других городах, которые находятся в зоне поражения их ствольной и реактивной артиллерии", - выразил мнение эксперт.

Он отметил, что если рассматривать атаки на Никополь, как подготовку к форсированию или штурму города, то у россиян нет на это ресурса.

"Они могут использовать ресурс некоторых диверсионных групп, но масштабного форсирования они не смогут сделать, потому что есть линии обороны ВСУ, которые там закреплены и имеют более выгодные оборонительные позиции. Именно поэтому это уже невозможно сделать фактически. Поэтому это исключительно террор на сегодня", - сказал Коваленко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего в городе был поврежден речной порт, железнодорожные пути и 25 жилых домов. Жертвой обстрела стал один человек.

Вас также могут заинтересовать новости: