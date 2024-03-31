Путин не отстанет, если ему не бросить решительный вызов, считает он.

Исход войны в Украине зависит от решимости и твердости западных политических лидеров, они в состоянии остановить агрессора.

Об этом в колонке для Sky News пишет британский маршал в отставке Шон Белл. Он напоминает, что прошлой весной, когда западные партнеры Украины помогали ее армии подготовиться к большом наступлению, в воздухе витал оптимизм, что оккупационную армию удастся победить.

Наступление не принесло существенных изменений на линии фронта, а в 2024 году Россия заняла передовые позиции на Донбассе. Сейчас Путин чувствует себя уверенно из-за победы на выборах, военного превосходства над Украиной, а также сокращения поставок западной военной помощи.

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"Западное высокотехнологичное высокоточное оружие обеспечило украинским военным решающее преимущество перед российскими захватчиками, однако за два года войны западные военные сундуки опустели, и будущее для президента Зеленского и его соотечественников выглядит все более мрачным", - пишет Белл.

Путин знает, что Россия имеет значительное военное и экономическое преимущество над Украиной, однако также знает, что его страна не может соперничать с НАТО и с согласованной кампанией Запада по помощи Украине. Вопрос в том, продолжат ли партнеры оказывать помощь на необходимом уровне.

Так, решение Франции отправить свои войска в Украину позволило бы разместить на территории страны современное оружие, которое Запад не может передать ей из соображений безопасности.

Также Белл отмечает, что российские Военно-Воздушные силы уже потеряли более 10% своих истребителей и Запад может серьезно изменить баланс сил, решив ввести бесполетную зону над всей Украиной или ее частью.

В таком случае Путин усилит свою угрожающую риторику, однако Россия не может рисковать эскалацией - ее армия уже подорвана войной, а ядерное оружие они могут применить лишь в случае угрозы для самой России.

"В конечном итоге все зависит от решимости и твердости западных политических лидеров. Никто не хочет быть втянутым в жестокую войну, но история показывает, что такие агрессоры, как Путин, не отстанут, если им не будет брошен решительный вызов. У Запада есть возможность остановить жестокую войну Путина в Украине, но хватит ли у него политической решимости?" - пишет Белл.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину. Его слова вызвали резкую реакцию у многих партнеров. однако в Литве, Канаде, Эстонии, Нидерландах и Чехии сказали, что готовы обсуждать это.

По данным The Times, заявление Макрона подорвало солидарность стран-членов Североатлантического Альянса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что французским солдатам не придется воевать на территории страны.

Майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин говорит, что западные военный смогли бы взять под контроль границу с Беларусью.

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