За время пребывания в Украине иностранец даже успел набить тату тризуба.

К интернациональному легиону присоединился датчанин (Сторм) Карл Бальдерсон. Парень называет себя настоящим викингом и уже принял участие в тяжелых боях за освобождение Киевской области.

Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.

У датчанина связанное с судоходством образование. В свободные от боев или эвакуации минуты тренирует физическую форму и выносливость.

"Сегодня мы все из Украины", - написал датчанин на фоне автомобиля с военным снаряжением. За время пребывания в Украине иностранец даже успел набить тату тризуба.

"Викинг был среди тех бойцов, которые эвакуировали людей и помогали освобождать захваченные российской армией города в Киевской области. Как-то российская ракета попала в позицию, где находился Сторм, но все обошлось. Датчанин о таких опасных случаях отшучивается, что на сегодня Вальгалла для него откладывается", - говорится в сообщении фонда.

Бальдерсон отметил, что осознал смысл своего пребывания на войне в Украине, когда спасал от обстрелов россиян маленького мальчика. Датчанин признался, что тогда едва сдерживал слезы.

Сторм говорит, что отправился за тысячи километров в страну, чьего языка не знает: "Я воюю в Украине из любви к народу. В этой ужасной войне я не герой. Для меня каждый герой, кто воюет добровольно".

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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