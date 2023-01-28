Использование надувных танков является частью российской боевой тактики.

Российская армия использует "резиновые танки" на фронте, чтобы запутать украинских бойцов и вынудить их атаковать ложные цели. Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям", – заявил он.

Ерин отметил, стоимость одного боевого танка несопоставима со стоимостью резинового макета. Кроме того, с помощью резиновых танков можно вводить в заблуждение полевую разведку противника, создавая ложную видимость концентрации сил на определенном направлении.

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"Но все эти моменты отслеживались и мы были готовы, что будут именно такие действия", – заверил Ерин.

Макеты военной техники на фронте

На днях украинский Генштаб сообщил о неудачах россиян при попытке использовать надувные макеты танков на запорожском направлении. Вместо того, чтобы имитировать присутствие танковых групп, резиновые танки просто сдулись и сорвали планы россиян по дезинформации украинцев.

Ранее стало известно, что аналогичные методы дезинформации противника применяли и украинские войска. В частности ложные заявления российского Генштаба об уничтожении "Химарсов" объясняются в том числе тем, что россияне неоднократно уничтожали деревянные макеты, принимая их за настоящие установки.

В последние месяцы россияне начали применять против Украины ракеты-обманки, которые не несут боевой заряд. Они нужны для того, чтобы отвлекать ПВО от заряженных ракет.

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