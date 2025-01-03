Военный назвал боевой лозунг северокорейских войск, участвующиз в войне против Украины.

Северная Корея отправляет своих солдат на развязанную Россией войну против Украины, чтобы те набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне. Об этом свидетельствует очередная запись из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

"В то же время у северокорейских военных приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в самой записи северокореец дословно написал, что самая важная задача для них - боеготовность:

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"Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил - готовность на случай войны. Лозунг "Все силы - на завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это - боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим вооруженным силам всех уровней".

Далее Джонг указал, что часть информации не может быть обнародована, поскольку "несет чувствительный характер и засекречена".

"Быть не батальоном, который берет на себя обязательства только на словах, а батальоном, который умеет действовать и сражаться сразу после получения приказа, подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти - это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", - написал солдат КНДР.

"Записки рядового Джонга" - что сообщалось ранее

Напомним, как псал УНИАН, в переведенных записях из дневника северокорейского солдата указывалось, что КНДР отправляет на войну "элитных солдат". Перед этим им, в частности, внушают, что так они "защищают родину" и получают возможность "искупить свои проступки перед страной".

Также северокореец писал, что он и его сослуживцы получили инструкции, как ловить дроны ВСУ "на живца". При обнаружении дрона им было рекомендовано задействовать три человека, один из которых является живой приманкой и держит дистанцию 7 метров, а два других солдата стреляют по БПЛА на расстоянии от 10 до 12 метров.

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