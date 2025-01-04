Президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации в Курской области.

В Курской области в районе села Махновка в боях за 3 и 4 января российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат, а также российских десантников. Об рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации в Курской области.

"В частности, в боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", - заявил президент.

Видео дня

При этом президент отметил украинских военных, которые уничтожают российских оккупантов. Зеленский добавил:

"В целом я хочу отметить за профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

Война в Украине - участие солдат из КНДР

Солдаты армии Северной Кореи понапивались в новогоднюю ночь, их боевой дух упал. Как отмечается в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 31 декабря и 1 января россияне продолжили привлекать подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики к ведению боевых действий в Курской области России.

В то же время, подчеркнули в ГУР, северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава.

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