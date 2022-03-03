Армия агрессора нарушает все мыслимые конвенции и ведет себя, как сборище террористов.

Прошла неделя с тех пор, как армия Российской Федерации вторглась на территорию суверенной Украины. ВСУ продолжают доблестно отбиваться от оккупантов, которые успели совершить десятки, если не сотни военных преступлений. Только за последние несколько часов враг обстрелял жилые дома в Чернигове и селе Яковлевка на Харьковщине. А недавно поступила информация об еще одной подлости оккупантов. Они начали использовать медицинский транспорт для перевозки боеприпасов.

В ролике ниже можно увидеть санитарные машины, которые захватили наши защитники. На автомобилях присутствует отметка с красным крестом на белом фоне. А водители транспорта и солдаты из охраны использовали соответствующие повязки. На них написано "дежурный врач", "дежурный фельдшер" и так далее. При этом внутри машин находились коробки с уменьшенными фугасными снарядами.

Ранее российские войска пытались замаскироваться под "миротворцев". Они перекрасили свои КАМАЗы в белые цвета с красными флажками, чтобы сойти за представителей Красного Креста.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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