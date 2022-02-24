Очевидцы рассказали об увиденной колонне российской техники.

Примерно в 17:00 по киевскому времени стало известно, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Армия агрессора вошла в зону отчуждения со стороны Беларуси. А теперь УНИАН получил комментарий с места событий. Жители Чернобыля увидели, как неподалеку от города проехала колонна военной техники врага. И что самое интересное, она была замаскирована под "миротворцев".

Жители Чернобыля дали УНИАН следующий комментарий: "КАМАЗы были белого цвета. На бронетехнике было что-то типа красных флажков".

Почему войска РФ выбрали именно такую символику, догадаться несложно. Сочетание белого и красного использует Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Это гуманитарная организация, которая помогает страждущим по всему миру. Видимо, своей маскировкой агрессор пытался запутать население и войска ВСУ, однако российскую военную технику сразу распознали.

Жители Чернобыля также рассказали о том, что мост через реку Уж был взорван. Он находился между городом и КПП "Дитятки".

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы, ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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