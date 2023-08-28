В Воздушных силах не исключают, что из-за медленного производства ракет россияне сосредоточатся на изготовлении ударных БПЛА.

Во время ночной атаки по Украине россияне снова применили ракеты производства 2023 года, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 канала".

Он отметил, что применение россиянами ракет, которые только что сошли с конвейера, может свидетельствовать о том, что у них исчерпываются предыдущие запасы.

"Обломки управляемых авиационных ракет - тех же Х-59 - говорят нам о году выпуска - 2023 год. То есть свежие ракеты. И это не только управляемые авиационные ракеты, также ракеты "Калибр", которые находили еще несколько месяцев назад, тоже были маркированы довольно таки недавней датой производства. Тогда когда их нашли - там буквально месяца два-три, как они были изготовлены. Они их буквально с конвейера доставляют, значит не так у них все и хорошо", - сказал Игнат.

Игнат подчеркнул, что процесс изготовления ракет не является быстрым. "Именно поэтому, видимо, можно предполагать, что противник будет больше внимания сосредотачивать на изготовлении ударных БПЛА", - заметил Игнат.

Ракетные удары россиян по Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ночью 28 августа россияне нанесли удар по Украине ракетами морского и воздушного базирования. По данным Воздушных сил, четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря близ Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате работы Сил обороны уничтожены четыре воздушные цели. Есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине, в результате которого три человека погибли и пять получили ранения, а одного человека еще разыскивают под завалами.

Также в результате ракетного удара по Кривому Рогу разрушены два дачных дома, еще 5 - изуродованы. Занялась хозяйственная постройка.

По данным украинской разведки, в России пока остается около 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует Украину. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил на днях, что Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства. По состоянию на середину лета этого года противнику уже удалось производить в разы больше ракетного вооружения, чем в довоенный период, а в августе россияне хотят выпустить в общей сложности 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

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