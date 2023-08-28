Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства.

В России пока остается около 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует Украину. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, это примерно 270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер", около 75 "Кинжалов", ориентировочно 140 "Калибров", а также около 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью. Кроме того, агрессор может иметь в запасах еще ориентировочно 150 старых ракет Х-22.

Он также отметил, что Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства, и по состоянию на середину лета этого года противнику уже удалось производить в разы больше ракетного вооружения, чем в довоенный период, а в августе россияне хотят выпустить в общей сложности 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

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"Кроме шести "Кинжалов", россияне в целом запланировали произвести в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переработанные образцы имеют новый индекс – Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно", – сказал Скибицкий.

В то же время, по его словам, имеющиеся объемы производства все равно не позволяют россиянам поддерживать такую же интенсивность атак, как это было в мае, и выпускать по 200 ракет несколько месяцев подряд. Рано или поздно их собственный арсенал дойдет до нуля. Из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет противник был вынужден откорректировать тактику обстрелов, это и чередование разного класса ракет, и более тщательный выбор целей, и значительно более тщательное определение маршрутов пролета ракет и БПЛА для обхода нашей системы ПВО.

Ракетные обстрелы Украины - детали

Сегодня ночью противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования. В частности, как отметили в Воздушных силах ВСУ, четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, их оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. В результате боевой работы были уничтожены четыре воздушные цели врага - две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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