Ночью врагом были выпущены четыре крылатые ракеты "Калибр" и применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.

Сегодня ночью были уничтожены две крылатые ракеты"Калибр" российских оккупантов и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что ночью противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования.

В частности, как проинформировали в воздушных силах, четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии, также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

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"В результате боевой работы уничтожены четыре воздушные цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59. есть попадание в Гражданский промышленный объект на Полтавщине. О последствиях и пострадавших сообщит местная администрация. Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 августа, ориентировочно составили 261 тыс. 310. за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков.

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