Франция выражает ужас от сообщений об убийствах и пытках украинских военнопленных в колонии во временно оккупированной Еленовке.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.
"Если эта информация подтвердится, то виновники и все лица, ответственные за такие преступления, которые грубо нарушают международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия", - говорится в сообщении французского МИДа.
Поскольку военные преступления не могут быть безнаказанными, то Франция активно сотрудничает как с украинскими судебными органами, так и с Международным уголовным судом.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".
Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений и дискредитации ВСУ.
По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера".
30 июля ООН заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии.