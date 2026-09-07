42-летний прокурор и фигурант дела о 'крышевании' колл-центров получает солидную пенсию, - СМИ

В 2021 году он через суд добился выплаты себе пенсии за выслугу лет.

Уже два года 42-летний заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергей Кропива получает пенсию.

Напомним, Кропива фигурирует в деле о "крыше" мошеннических колл-центров.

В частности, как стало известно Главкому, в 2024 году Кропива задекларировал 165 тыс. грн пенсии, а в 2025 году – уже 283 тыс. грн пенсии.

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Из судебного реестра издание узнало, что в апреле 2022 года Кропива подал иск в департамент киберполиции Нацполиции, где до конца 2021 года он занимал должность заместителя начальника. Он требовал от Нацполиции составить расчет выслуги лет, чтобы добиться права на назначение пенсии.

В частности, он требовал зачесть ему один месяц за три месяца за работу в миротворческой миссии в Косово, которая длилась с июля 2006 года по декабрь 2007 года. Как уточнило издание, тогда Кропива был патрульным оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины.

Также Кропива добивался зачисления ему одного месяца за полтора работы в должности оперуполномоченного отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних Золотоношского горотдела милиции в Черкасской области, в котором он проработал 4 месяца в 2005 году. Такое же требование касалось пребывания на должностях в милиции в периоды с октября 2005 года по июль 2006 года и с декабря 2007 года по июль 2011 года.

Издание отметило, что Кропива по собственному желанию уволился из органов в конце 2021 года и имел 20 лет и 4 месяца выслуги лет.

В свою очередь, в Нацполиции отказались удовлетворить все эти требования Кропивы.

Тогда через Окружной админсуд Киева (ныне ликвидированный) Кропива добился, чтобы Нацполиция пересчитала ему выслугу лет, что в итоге дало ему возможность увеличить ее 25 лет 6 месяцев 18 дней.

Перипетии с Пенсионным фондом

В марте 2023 года Кропива начал судиться с Пенсионным фондом из-за того, что тот отказал в назначении пенсии за выслугу лет. Так, в ноябре 2023 года Киевский окружной административный суд встал на сторону Кропивы и обязал Пенсионный фонд выплачивать ему пенсию.

Издание указало, что пенсия за выслугу лет Кропиве назначена с 13 декабря 2021 года в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Дело Кропивы

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ и САП раскрыли деятельность группировки, которой руководил чиновник из Офиса генпрокурора. По данным следствия, участники схемы прикрывали работу мошеннических колл-центров.

По данным следствия, фигуранты получали от колл-центров средства, а затем легализовывали их, приобретая недвижимость, драгоценности, автомобили и другое имущество.

Позже стало известно, что руководил этой схемой именно Кропива.

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