Россия заваливает Гонконг подсанкционным золотом, – Financial Times

Через Гонконг российское золото закупает, в частности, Китай.

Российские поставки золота в Гонконг в этом году резко выросли: за первые семь месяцев туда было ввезено почти 100 тонн российского драгоценного металла. Это рекордный показатель, который почти втрое превышает объемы за аналогичный период 2025 года, пишет Financial Times.

Рост поставок происходит на фоне изменения глобальной структуры торговли золотом. Традиционно ключевыми центрами этого рынка считались Лондон, Нью-Йорк и Дубай, однако азиатские финансовые хабы всё активнее пытаются укрепить свои позиции.

Как отмечает аналитик London Stock Exchange Group Дебаджит Саха, после введения западных санкций российские производители начали переориентировать экспорт.

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"С тех пор как Лондон закрыл свои двери для российского золота после начала конфликта в Украине, российские производители всё чаще перенаправляют экспорт на восточные рынки", – сказал он.

По данным торговой статистики, с начала 2022 года гонконгские структуры приобрели российского золота примерно на $35 млрд. При этом значительная часть металла, поступающего в Гонконг, в конечном итоге направляется в материковый Китай.

Авторы публикации объясняют это, в частности, китайскими квотами на импорт золота. По словам Сахи, покупатели из Китая часто приобретают драгоценный металл и хранят его в Гонконге, где импорт не ограничен такими квотами. Доля Гонконга в общем импорте золота Китая за последние два года заметно выросла.

В то же время Гонконг стремится превратиться в еще более важный центр торговли золотом. В июле город начал тестировать новую систему клиринга драгоценного металла. Эксперт геополитической консалтинговой компании Gatehouse Вита Спивак считает, что роль Гонконга в движении российского золота в Китай является следствием более тесных экономических связей между двумя странами.

Дополнительным фактором стали перебои с логистикой на Ближнем Востоке, которые усилили значение Гонконга как центра расчетов за российское золото. В 2024 году Минфин США уже вводил санкции против нескольких гонконгских структур из-за их роли в сети отмывания золота, связанной с Россией.

В то же время рост таких операций создает риски для международного финансового сектора Гонконга. "Западные банки действительно сталкиваются с риском непреднамеренного вовлечения", – говорит эксперт по санкциям юридической фирмы Reed Smith Тан Албайрак.

По его словам, если цепочка операции включает производителя, находящегося под санкциями, финансовые учреждения могут опосредованно оказаться в контакте с ним и подвергнуться санкционным рискам.

Российское золото

Как писал УНИАН, в июле стало известно, что Центробанк России уже шесть месяцев подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. С начала года запасы сократились на 43,5 тонны, что стало рекордной распродажей за последние 25 лет. Основную часть золота, вероятно, приобрели российские банки, а вырученные средства в размере около $5,6 млрд направили на балансирование бюджета.

В результате по состоянию на 1 августа российские золотовалютные запасы сократились до 2 277 тонн – самого низкого уровня с 2020 года. За семь месяцев их стоимость упала на $33,7 млрд, что связано с продажами для покрытия бюджетного дефицита.

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