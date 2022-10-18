Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один воинами Сил территориальной обороны.

На Николаевщине украинские военные сбили пять беспилотников "Shaded-136".

Об этом журналистам сообщили в объединенном пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Так, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".

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"Четыре дрона сбит силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один воинами Сил территориальной обороны", - сообщили в пресс-центре.

Россия атакует Украину дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, летом стало известно, что Россия купила у Ирана дроны-камикадзе. В МИД Ирана заявили, что не подтверждают это.

После атак дронов на наши города, МИД Украины решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Источники издания The Washington Post в области безопасности из США и стран-союзников говорят, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

17 октября Украина призвала ввести против Ирана санкции. Глава МИД заявил, что Иран является соучастником военных преступлений и терактов России против Украины.

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