Виталий Ким сообщил, что с проблемами уже разбираются.

Ночью на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе. Однако на этом вражеские атаки не закончились. Оккупанты обстреливали Николаев и область с временно оккупированной Херсонщины. Поэтому в городе пропал свет. Без электроэнергии частично остались населенные пункты в области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Впоследствии председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что с ситуацией уже разбираются. В своем Telegram-канале он написал: "чиним". А потом Ким добавил, что пока на Николаевщине чинят свет, в "другом месте" его "ломают".

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На странице Главного управления ГСЧС в Николаевской области Facebook также сообщили о возможных перебоях на спецлиниях "101" и "112" жители региона могут использовать другие номера для информирования подразделений о пожарах и чрезвычайных ситуациях.

Вражеские атаки Николаевщины: что известно

Как уже сообщал УНИАН, ночью на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе"Shaded-136". Четыре дроны сбит силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один воинами Сил территориальной обороны.

Использование Россией иранских дронов создаст сложности для украинских войск По информации WSJ, воевать против этих "мопедов" украинцам будет сложно, но они смогут быстро научиться противостоять этой угрозе.

Также стало известно, что на Херсонщине уничтожили баржу РФ, которой хотели доставлять вооружение. Судно утонуло с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом.

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