На двух рыболовецких лодках находилось 12 человек.

Российские военные задержали в Черном море 12 рыбаков из Турции. Инцидент произошел у берегов оккупированного РФ Крыма.

Об этом сообщает CNN Turk.

По данным издания, 15 мая два турецких корабля, на борту которых находились 12 рыбаков, приблизились в Черном море к берегам временно оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым. К ним подошел российский корабль и турецких рыбаков задержали.

Граждан Турции доставили к Севастополю. У них конфисковали лодки, весь улов, а также обязали оплатить штраф в размере 30 тысяч долларов.

Блокада Черного моря - что известно

Черноморские порты Украины заблокированы с момента вторжения России в Украину. Из зернохранилищ Украины не вывезено около 20 миллионов тонн зерна.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире, может наступить голод во многих странах.

По словам главы государства, Украина буквально дает хлеб почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод минимум 47 млн человек в 81 стране мира.

При этом глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, дрейфующих в акватории. Мины периодически срываются с якорей, в частности, во время шторма, и стихийно дрейфуют у берегов Турции, Болгарии, Украины.

Вместе с тем в Черном море РФ держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр".

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