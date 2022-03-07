Президент подчеркнул, что украинцы не простят расстрелы безоружных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не простит расстрелы жилых домов и безоружных людей, сотни жертв и тысячи страданий.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Сегодня Прощеное воскресенье - день, когда мы всегда просили прощения друг у друга, у всех людей, у бога. Но сегодня, кажется, многие не вспомнил вообще про этот день, не вспомнил обязательные слова: прости мне, и обязательный ответ: бог простит и я прощаю", - отметил президент.

По его мнению, эти слова потеряли сегодня смысл, по крайней мере, частично - после всего, что пережила Украина.

"Мы не простим расстрелянных жилых домов, мы не простим ракету, которую наша противовоздушная оборона сбила сегодня над "Охматдетом" и еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле, по Украине, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни жертв, тысячи и тысячи страданий. И бог не простит ни сегодня, ни завтра, никогда. И вместо прощеного будет судный день. Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

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