"У Путина возникли иллюзии, что он не проиграет эту войну. Поэтому Россия сознательно ее затягивает", - политолог Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в интервью УНИАН о возможности переговоров по прекращению боевых действий с Россией, и будет ли уменьшена помощь нашей стране из-за политических процессов в США и войны на Ближнем Востоке.

Владимир, ко всем нашим проблемам добавились и мировые – война между Израилем и палестинцами. Внимание мира переключилось туда. Россия радостно потирает руки, что Украина может остаться без поддержки?

Острый интерес к войне в Украине уже не наблюдается с начала 2023 года. Любая война, которая длится так долго, становится обыденностью и переходит с первых полос на вторые, третьи. Внимание обращают только на трагедии, где есть много жертв, как в селе Гроза Харьковской области, где погибло более 50 человек…

Надо понимать, что таких войн уже было немало, в частности, война между Ираном и Ираком, которая длилась почти 10 лет. Поначалу она тоже вызывала большой интерес, но позже он становился все меньше.

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Но отличием нашей войны является то, что она происходит в Европе. Поэтому внимание больше. Об этой войне не могут забыть и как-то от нее отстраниться - просто не получится. То есть, переключение информационного внимания на ситуацию в Израиле не означает, что мир забудет о войне России против Украины. И тем более не значит, что наши союзники прекратят нам помощь.

Нет ничего катастрофического, что сейчас интерес к Украине стал обыденным. Для нас главное, чтобы о войне не забывали политически. Чтобы не забывали, что риски остаются не только для нас, но и для Европы.

Также надо понять, что в связи с изменением информационной ситуации, а также с определенными колебаниями политической конъюнктуры в отдельных странах, в частности США, нам надо менять тактику. Если в прошлом году мы требовали и думали, что нам все обязаны помогать, сегодня это уже не работает. Теперь мы должны выстраивать вопросы помощи Украине через интересы наших партнеров.

Последние события в США, в частности бюджетный кризис, отсутствие во временном американском бюджете денег для помощи Украине, могут оставить наше государство во время войны без военной и финансовой поддержки?

Угрозы есть, но полностью помощь Украине не будет заблокирована. На несколько месяцев возможности военной помощи со стороны США сохраняются: у американского правительства были определенные "заначки", поэтому оружие нам будут давать. Возможно, процесс поставки немного растянется во времени.

Проблема будет с тем, что в результате законодательно неурегулированного вопроса о продлении финансовой помощи для Украины, возникнет пауза с макроэкономической помощью. Вот это - серьезно. Наш бюджет больше чем наполовину держался на помощи наших партнеров - ЕС и США. Поэтому сейчас остается возможность получить финансовую помощь только от ЕС и еще могут быть деньги МВФ. И, может, немножко добавят другие наши союзники. Но нам придется ужиматься…

Как только будет урегулирована ситуация в нижней палате Конгресса, в том числе и с бюджетом США на следующий год, то помощь будет восстановлена. Но есть риск, что в поиске компромисса с республиканцами масштабы помощи могут стать немного меньше. Не критично, но меньшими.

На это также будут влиять политические вызовы перед президентскими выборами в США?

Еще не факт, что в США на выборах и после них все сложится так, как думают в Кремле. Напомню, в свое время они радовались, что на президентских выборах одержал победу Трамп. Но потом сложилось не так, как полагалось в Москве.

Трамп - популист, который не хочет тратить деньги на НАТО, на внешние интересы США. Безусловно, это может негативно повлиять на уровень поддержки Украины. Тогда ситуация с внешней помощью может обостриться таким образом, что нам придется договариваться о прекращении боевых действий. Это надо иметь в виду.

С другой стороны, если вдруг Трамп одержит победу, а Путин будет давить о договоренностях на своих условиях, Трамп может на это не согласиться, не захочет унижаться, и ситуация может развернуться совсем в другую сторону.

Однако может статься, что нам придется пойти на замораживание конфликта?

Это можно называть как угодно. Я говорю о прекращении боевых действий. Это может не понравиться. Но другого выхода может не быть.

Речь о каком-то условном Минске-2: с утраченными территориями и с условиями, продиктованными Россией?

Нет, это не Минск. Минск предусматривал компромисс с Россией, особый статус. Речь шла о прекращении боевых действий, которое так и не было выполнено. Но речь шла о специфическом мире, о мирном соглашении. На сегодня я вообще не вижу предпосылок для мирного соглашения. Потому что в вопросе статуса территорий договоренности не возможны. Мы не согласимся на признание оккупированных территорий российскими. Они нам ничего возвращать не будут. Поэтому единственный вариант - это просто договоренность о прекращении боевых действий на определенной линии фронта.

Но ведь и по Минским соглашениям Россия не соблюдала договоренности о прекращении обстрелов.

Будет ли длительным прекращение боевых действий, или это будет временная пауза в войне, никто сказать не сможет. Но даже об этом договориться будет непросто. Если начнут переговоры об этом, то не факт, что это сразу произойдет. И даже если договорятся, то не факт, что это будет выполнено в полном объеме.

Но изменение внешней политической конъюнктуры, особенно в США, может стать толчком для каких-то переговоров о прекращении боевых действий. Но это один из возможных сценариев. Он не единственный. Мы не обречены на него. Не надо зацикливаться только на одном варианте, надо рассматривать разные варианты и к ним готовиться.

Если нам придется пойти договоренности с Россией о прекращении боевых действий, то кто будет выступать посредниками? Как это будет воспринято в обществе?

Для нас важно освободить оккупированные территории. Сейчас мы - общество и власть - психологически и политически не готовы к тому, чтобы взять паузу в войне. Поэтому здесь нужно время.

Мы видим, что сейчас, из-за относительной стабилизации на фронте, ситуации в США, у Путина возникли иллюзии, что он не проиграет эту войну. Он сознательно затягивает ее, как минимум, до президентских выборов в США. Сейчас и мы, и Россия не готовы к договоренностям о прекращении боевых действий, поэтому Путин забрасывает Западу идеи о возможности договориться. На каких условиях? Русских? Это будет неприемлемо и для нас, и для Запада.

А в будущем, в случае привлечения такого сценария, в отношении посредников проблем не будет. Мы и сейчас видим конкуренцию в лагере таких посредников. Турция, Китай, Саудовская Аравия, Ватикан... Запад точно будет в переговорном процессе.

Сейчас есть определенная консолидация наших западных партнеров, есть согласование, координация действий, и они понимают, что нас нельзя принуждать, подталкивать к невыгодному для нас миру. Но если на президентском посту у США появится Трамп, то он сломает эту системность, единство западного мира. Пока Трамп хочет договориться с Путиным, он может шантажировать Украину прекращением помощи. Но может случиться так, как было во время его президентства. Когда Путин будет ставить неприемлемые условия, в которых Трамп будет выглядеть как проигравшая сторона, его амбиции могут сыграть в противоположную сторону – он не может выступать в роли мальчика по поручениям у Путина. Поэтому должен быть какой-то компромисс, а не завершение войны на условиях России.

Трамп не является тем сценарием, где мы обречены на совершенно невыгодный для нас мир. Но приход Трампа - это будет определенное ослабление наших переговорных позиций и позиций Запада. Для нас многое будет зависеть от того, как будет развиваться процесс евроатлантической и европейской интеграции.

По европейской интеграции процесс идет, для нас это шанс. Перспективы членства могут стать для нас и определенной гарантией безопасности на будущее. А с НАТО сложнее, здесь ситуация очень неоднозначная. Пока идет война, шансов на членство не будет. Но вопрос о членстве в НАТО, предоставление нам гарантий безопасности в виде договорных обязательств, в виде финансово-экономической помощи после завершения войны, поддержка оборонной промышленности - это может быть элементом соглашения о прекращении боевых действий. Это стимул для нас, если мы согласимся на эту паузу. Важно, чтобы не было принуждения и мы получили определенные компенсации и определенные гарантии именно во время договоренностей о прекращении боевых действий. Но пока это чисто теоретический сценарий. На сегодня и на ближайшие месяцы прямых предпосылок для каких-то переговоров нет.

Ситуация на фронте непростая, наши запросы к партнерам о поставках оружия не всегда услышаны.

Я не живу иллюзиями, что появится какое-то чудо-оружие, которое изменит ситуацию на фронте. Нет такого оружия, которое изменит ход войны. Давайте будем откровенными: разве сегодня миллионы украинцев рвутся на фронт, чтобы освободить оккупированные территории? Можно много говорить о победе, об освобождении оккупированных территорий, кто-то будет настаивать на освобождении немедленно... но часто именно эти люди, которые к этому призывают, сами идти на фронт не хотят.

У нас будет шанс на освобождение всех оккупированных территорий, скорее всего, только в том случае, если в России возникнет острый политический кризис. Вследствие которого россиянам просто будет не до войны против Украины. Вот тогда у нас появится шанс. А сейчас ситуация, к большому сожалению, такова, что есть равновесие на фронте, ни у одной из сторон нет преимущества. У наших военных высшая мотивация, но у россиян больше оружия, артиллерийских снарядов. Россияне в прошлом году тратили более миллиона снарядов за месяц. А нам такие объемы ЕС обещает на год…

В России живут иллюзиями, что Трамп победит в США, и это поможет им победить в Украине. В Украине надеются, что с Путиным что-то случится. Россия хочет всех напугать атомным оружием, своей "ядреной бомбой". Мы ждем чудо-оружие: сначала надеялись на танки, а теперь на истребители F-16, дальнобойные ракеты. Они могут нам помочь, но не надо иллюзий, что после их получения Украиной враг капитулирует и мы быстро освободим Крым. К сожалению, быстро не будет. Надо быть реалистами и не жить в иллюзиях. Надо готовиться к сложным сценариям.

Имеете в виду, что не стоит воспринимать возможность паузы в войне как поражение?

Война может развиваться этапами. И в войне могут быть паузы. К этому надо относиться спокойно, а не воспринимать как предательство, как капитуляцию. Просто мы воюем с врагом, ресурсы которого - человеческие, экономические, финансовые – в несколько раз превосходят наши. Арсеналы наших партнеров, как выяснилось сейчас, также исчерпываются. Один из уроков нынешней войны - Западу надо быстрее восстанавливать военную промышленность, потому что иначе будут проблемы не только у нас, но и у них.

Ситуация сложная и уже очевидно, что война может быть длительной. Это один из сценариев. Продолжить длительную войну можем только с помощью союзников. Если ресурсы такой помощи будут меньшими или недостаточными, то нам придется делать определенную паузу и договариваться о прекращении боевых действий. То есть, передышка может понадобиться не только России.

Такой сценарий не будет хорошим для нас, но и не худшим. Надо будет правильно использовать эту паузу, чтобы не дать россиянам собраться с силами. Надо сосредоточиться на эффективности наших действий, чтобы использовать оружие, БПЛА для уничтожения важных объектов врага. Странно, когда мы просто радуемся тому, что, по сути, безрезультатно запускаем БПЛА по Москве. Мы тратим сотни тысяч долларов только на то, чтобы напугать? Это ставка на эффектность, а не на эффект. Что не скажешь об ударах по Крыму - там эффект есть.

Мы много говорим о возможности кризиса власти в России, неоднократно "хороним" Путина. Но каких-то реальных предпосылок для этого пока нет.

Для Путина обратный отсчет времени уже работает и с точки зрения возраста, и с политической. Прямых предпосылок кризиса на сегодня нет. Косвенно накопление идет, есть признаки того, что элиты не удовлетворены. Эта война загнала Россию в тупик, ослабила ее, сделала зависимой от Китая. Однако финансовая подушка у них есть, по оценкам экспертов, как минимум, на полтора года. Происходит девальвация рубля. Россия приспособилась к санкциям, нашла пути их обхода…

У них есть ресурс продолжать войну, а мы можем только тогда, когда будет помощь со стороны партнеров. Если война затянется больше чем на два года, то они ее смогут вести в условиях ограниченной интенсивности, как было на Донбассе. Без активных боевых действий. Для нас это будет проблема, потому что война - на нашей территории.

Если что-то случится с Путиным, то начнется неизбежная борьба различных группировок между собой и эта борьба может иметь жесткие формы. Частные армии могут быть использованы и во внутренней политической борьбе. Чем Путин будет старше, тем слабее будет режим. Кризис Советского Союза начался, когда возник режим геронтократии. Этот парад мертвецов (речь идет о смерти друг за другом руководителей СССР, - УНИАН) в начале 80 лет заложил предпосылки к распаду Союза. А Россия такая страна, где все может взорваться очень быстро и неожиданно.

Надя Пришляк