Воздушные силы Украины не могут эффективно сбивать эти ракеты, потому что они запускаются с оккупированных территорий, с расстояния 40 километров.

Россия будет использовать ракеты С-300, вывозимые из Беларуси, для усиления обстрелов прифронтовых территорий.

"Мы знаем, что Россия делает с ракетами С-300. Это зенитные ракеты, которые предназначены для поражения воздушных целей... россияне имеют целый спектр такого вооружения – это "Бук" М1, М2, М3, "Тор", "Панцирь", "С-300", "С-400" и так далее. Этими комплексами они насытили оккупированные территории и угрожают нашим Воздушным силам", - сказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, ракеты С-300 у россиян считаются устаревшими. Сначала они применяли их по Украине одиночными залпами, а затем массовыми по прифронтовым городам.

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Он добавил, что эти ракеты являются террористическими, потому что оснащены металлическими элементами, которые разлетаются при взрыве и травмируют людей.

Для того, чтобы эффективно сбивать ракеты такого типа, нужно, чтобы они запускались с расстояния не менее 100 километров, однако оккупированные территории значительно ближе.

"Если бы эти ракеты выпускались за 100-150 километров, то можно было высчитать траекторию поражения, но если это за 40 километров, то точности никакой. Поэтому эти ракеты летят по мирной инфраструктуре. Поэтому Беларусь передает эти ракеты России, потому что они хотят больше обстреливать прифронтовые города", - сказал он.

Война в Украине: участие Беларуси

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

Именно такими типами ракет оккупанты обстреливают мирные прифронтовые города Украины в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, Беларусь планирует наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до покраски снарядов и тары, используемой для их упаковки.

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