На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем сводке.

В сообщении сказано, что атаки отражены в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

"Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций на временно захваченных и оккупированных территориях Украины. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок", - сказано в сообщении.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, самая тяжелая ситуация сейчас вблизи Бахмута. Там бои между Силами обороны Украины и вооруженных сил РФ продолжаются с августа 2022 года.

28 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

В обзоре аналитиков ISW указывается, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрых темпов военных операций в несколько будущих недель.

3 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: