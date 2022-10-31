Аналитики отмечают, что российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, но за одним исключением.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2023 году, скорее всего, будет воевать против Украины примерно так же, как и сейчас, без применения каких-либо принципиально новых видов оружия, в том числе ядерного.

К таким выводам пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), говорится в их отчете за 30 октября.

"Путин, вероятно, не оставляет надежды добиться своих максималистских целей в Украине с помощью обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями сломить волю Украины к борьбе и волю Запада продолжать поддерживать Киев", – считают эксперты ISW.

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По их мнению, Путин вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам осуществлять неконтролируемое продвижение по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна, предполагают в ISW.

Также аналитики отмечают низкую вероятность того, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Он, по их мнению, скорее всего, будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и нападения на НАТО, однако это будет "часть его усилий сломать волю Запада продолжать поддерживать Украину".

Ядерный террор Путина

Россия не прекращает запугивать мир применения ядерного оружия в Украине. Так, 21 сентября Путин во время объявления мобилизации в РФ достаточно четко озвучил угрозу ядерного удара.

Позже глава МИД РФ Лавров объяснил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

9 октября в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на разрушение Крымского моста.

Эксперты же отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Вместе с тем по мнению президента Владимира Зеленского, на решение РФ о применении ядерного оружия против Украины повлияет только ситуация на поле боя.

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