В ISW предполагают, что президент РФ будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на свободу европейцев, чтобы решить – отправлять весной в Украину своих призывников или прибегнуть к другим действиям.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не остановится и будет пытаться продлить военные действия, чтобы удержать ранее оккупированные территории Украины и создать условия, чтобы запад перестал поддерживать Киев.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что Путин не будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Он может намекать на использование оружия массового поражения и угрожать Альянсу, чтобы остановить западную помощь Украине.

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"Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", – говорится в сообщении.

Также российский диктатор планирует использовать российских юношей, призванных на военную службу после 4-6 месяцев подготовки. Так он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск по окончании весенней оттепели.

Аналитики Института также подчеркнули, что недавно завершившаяся частичная мобилизация в России свидетельствует о том, что Путин не планирует останавливаться и продолжит воевать в 2023 году. Он не рассчитывает на прекращение огня или эскалацию, которая могла завершить войну на его условиях.

В ISW предполагают, что президент РФ будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на свободу европейцев, чтобы решить – отправлять весной в Украину своих призывников или прибегнуть к другим действиям.

Война в Украине: прогнозы

Все чаще в последнее время со стороны Кремля звучит риторика о готовности к переговорам с Украиной. Так, как сообщал УНИАН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине. По его словам, Москва готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, которые опираются на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленных на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

На что в МИД Украины заявили, что единственным реалистичным предложением должен быть вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Отметим, что 21 сентября Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. А уже 28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался Путину об итогах частичной мобилизации, заявив, что мероприятия по частичной мобилизации завершены, а за месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были призваны 300 тыс. человек.

Вместе с тем глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью 18 октября сообщил, что к лету 2023 война должна закончиться, а ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он также анонсировал значительные продвижения вперед украинских защитников до января.

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