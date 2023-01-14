Эти люди обеспечены необходимым запасом продуктов питания и гигиенических наборов.

В Соледаре Донецкой области пока остается 559 человек, среди них 15 детей. Это из 20 тыс. населения всей Соледарской громады.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона. По его словам, вчера удалось эвакуировать семерых людей из города Соледар.

Кириленко сообщил, что среди тех, кто остается в городе, есть 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет, но эту информацию будут еще уточнять.

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По его словам, у этих людей, которые остаются в Соледаре, есть необходимый запас продуктов питания и гигиенических наборов.

"Как только будет возможность туда попасть для проведения эвакуации, мы конечно, будем это выполнять", - подчеркнул глава ОВА.

Война в Украине - ситуация в Соледаре

Как сообщал УНИАН, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что российские войска пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области. В последнее время за город идут очень ожесточенные бои. По словам спикера, враг сосредоточился на Бахмутском направлении, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец рассказал, что после неудачных попыток захватить Бахмут вся элита армии РФ перекочевала в Соледар. Город штурмуют малые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов.

13 января замкомандира батальонно-тактической группы 4 бригады Нацгвардии Андрей Крищенко, комментируя ситуацию в Соледаре, выразил убеждение, что у россиян не получится захватить город, несмотря на очень жесткие бои в нем и переброску всех возможных ресурсов. По его словам, что касается Бахмута, то пока городу не грозит оцепление или прерывание путей снабжения.

13 января российское министерство обороны объявило о якобы захвате Соледара. Однако, в Минобороны Украины это опровергли и отметили, что в городе продолжаются тяжелые бои.

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