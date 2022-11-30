В ЕК отметили, что озвученная информация должна была продемонстрировать жестокость России.

Заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях Украины в полномасштабной войне с Россией должно было касаться не только погибших.

Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант объяснила в Twitter, что речь шла еще и о раненых.

"Спасибо тем, кто указал на неточность в цифрах в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна была касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна была показать жестокость России", - отметила Спинант.

Видео дня

Еврокомиссия оценила потери ВСУ: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч военнослужащих. Также она заявила, что война унесла жизни более 20 тысяч гражданских.

Позднее соответствующее видео было удалено. Однако появилась отредактированная версия.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.

Прокомментировал эту информацию и руководитель Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Он заявил, что эти цифры Генштаб подтвердить не может.

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