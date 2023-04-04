Прошло уже 2 месяца, как Максим вернулся из российского плена.

Украинского воина Максима Колесникова все помнят как "пленного с яблоком". Он провел в российском плену более 11 месяцев, там изменился до неузнаваемости, потеряв 32 килограмма.

Но на сегодня, после возвращения из плена и реабилитации, Максим набрал вес и даже решил вернуться на службу. О таком решении сам Колесников сообщил в своем Twitter.

Со времени возвращения бойца из плена прошло уже 2 месяца. Колесников уже набрал 16 килограммов. Ему также пришлось наверстать упущенное, пока он находился в плену.

Видео дня

"Сегодня 2 месяца, как я вернулся из плена. Плюс 16 кг веса, плюс терабайт инфы о том что пропустил, плюс бесчисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими. Вчера вернулся на службу в ВСУ. Служу украинскому народу!" - написал он.

Пост был опубликован во вторник, 4 апреля, поэтому Колесников вернулся на службу 3-го числа. Но подробностей он раскрывать не стал.

Вирусное фото Максима с яблоком

В день возвращения из российского плена фотографы сняли, как Максим Колесников смотрит на яблоко. Он признался, что за все время пребывания в застенках оккупантов не видел свежих овощей и фруктов. Этим признанием он поразил всех.

Кто такой Максим Колесников

В прошлом Колесников - ресторатор, но с 2015 года начал защищать родную землю от оккупантов. Стал известным после того, как начал вести своеобразный онлайн-дневник о буднях и боях украинских военных.

После начала полномасштабной войны оборонял Киев и область. В марте, после кровопролитных боев недалеко от Гостомеля, его подразделение оказалось в окружении. Тогда командир принял решение о сдаче в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: