Мужчина рассказал, что их заставляли петь гимн РФ, первые два месяца были постоянные допросы.

Максим Колесников войдет в историю российской войны против Украины как "освобожденный пленный с яблоком". Он рассказал, как пережил почти 11 месяцев российского плена.

В интервью "Обозревателю" он поделился, что 10,5 месяцев сказались не в лучшую сторону, он потерял очень много веса.

"Более 32 кг (потерял, — УНИАН.), у меня была очень значительная мышечная атрофия, потерял очень много мышц из-за неполноценного питания, не было почти возможности делать каких-то физические упражнения, двигаться, мы находились в тюрьме все время", — говорит Максим.

Видео дня

По его словам, прогулки были очень короткими - по 5-6 минут. Сейчас он проходит реабилитацию, уже набрал примерно 12 кг.

Максим говорит, что питание в российском плену было трехразовое, но количество и качество были достаточно ужасными. А температура в камере зимой достигала 14-15 градусов.

Мужчина рассказал, что их заставляли петь гимн РФ, первые два месяца были постоянные допросы.

"С сентября 5 песен играли каждое утро: гимн, "Любэ" "Летят дрозды на семью" (я так ненавидел эту песню, просто ужас), "Не воюйте с русскими", "Время славян" и последняя "Я – русский", — делится Колесников.

Видео "военнопленного с яблоком"

Украинцы обсуждали трогательное видео обмена украинских военных 4 февраля 2023 года. Уже на подконтрольной Украине территории военный Максим Колесников, а в прошлом киевский ресторатор, взял в руки яблоко и признался - месяцами не видел свежих фруктов.

"Впервые за год им свежий фрукт! Это даже страшно", - признался тогда Колесников, который был очень бледным и плохо выглядел.

Вас также могут заинтересовать новости: