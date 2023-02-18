Первое, что сделал Максим после освобождения, — позвонил жене.

Освобожденный пленный Максим Колесников снова учится жить после 11 месяцев в неволе. Он - один из 116 защитников, которых Украине удалось вернуть домой 4 февраля. Это - доброволец, который защищал Киев и область.

Как говорится в сюжете ТСН, мы все его запомнили по фото с яблоком в руках. Сразу после освобождения защитник признался, что почти год не ел фруктов.

Максиму Колесникову 45 лет, он - маркетолог и топ-менеджер. Утро 24 февраля 2022-го года изменило все в его жизни. Жена говорит, что даже и не пыталась его сдержать, когда он захотел пойти защищать Киевскую область.

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"19-го марта была последняя смс, 20-го он не вышел на связь, 21-го также", - говорит жена Максима. О том, что муж в плену, она узнала по кадрам росТВ, опознала его по татуировке, а уже в сентябре получила небольшое письмо: "Жив, здоров, все хорошо".

Колесников рассказывает, что в камере российского СИЗО не хватало воздуха, они постоянно недоедали. Раз в 10 дней с лета в камеру заносили телевизор, своеобразный метод психологического насилия.

Первое, что сделал Максим после освобождения, — позвонил жене. Даже после возвращения в Киев мужчина носит брюки, в которых был в плену, говорит, что они "счастливы". Как и кольцо из белого золота, которое россияне восприняли за серебро и отдали.

Сейчас в соцсетях Колесников делится опытом, как в плену не потерять здравый смысл.

Фото с военным и яблоком тронуло украинцев

Сразу после обмена уже на подконтрольной Украине территории военный Максим Колесников, в прошлом киевский ресторатор, взял в руки яблоко и признался - месяцами не видел свежих фруктов. "Впервые за год ем свежий фрукт! Это даже страшно", — сказал он.

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