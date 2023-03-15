Цель ночных выходов наших разведчиков - посмотреть, нет ли следов противника.

Там, где Россия вплотную приближена к северу Харьковщины, захватчики со своей территории ежедневно обстреливают Украину из танков, минометов и дальнобойной артиллерии. Под прикрытием такого огня в Украину стремятся проскользнуть вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Чтобы защитить собратьев и гражданских от вражеских обстрелов, на охоту, как только темнеет, в сторону границы идут украинские разведчики, говорится в сюжете ТСН.

Военный корреспондент Александр Моторный показывает, что здесь полно следов прошлогоднего российского присутствия. Здесь оккупанты перед бегством попытались организовать линию обороны, но в итоге ничего не получилось. Они оставили после себя сплошную развалину и полно взрывных ловушек. Часть российских мин наши военные обезвредили, и чуть ли не каждые новые сутки появляются новые смертоносные вражеские сюрпризы.

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Цель ночных выходов наших разведчиков - посмотреть, нет ли следов противника, объясняет воин отдельного батальона 127-й бригады терробороны с позывным "Пит". Он добавляет, что могут вычислить вражескую ДРГ численностью 10-12 человек.

Пулеметчик "Сева" признается, что на самом деле свободно чувствовать себя оккупантам украинские военные не позволяют. Как только видят какие-то движения (впереди наших военных нет), действуют решительно. Кроме того, на пограничные наши разведчики добывают ценные трофеи, которые называют "российским ленд-лизом".

Учения Украины на границе с Беларусью

Ранее в рамках плановых учений Украина провела учения бойцов-спецназовцев вплотную к беларуской границе, а именно в Чернобыльской зоне отчуждения.

Учения с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений должны сдержать российские войска со стороны беларуской границы, если те полезут во второй раз.

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