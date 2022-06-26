По его словам, украинцам сегодня стоит быть особенно осторожными и бдительными.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев о тяжелом дне. По его словам, оккупанты могут продолжать бить по Киеву.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - написал Арестович.

Он также прокомментировал утренний ракетный удар по жилому дому в Киеве. По его словам, в Кремле надеются, что Украина сломается.

"А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - заявил он.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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