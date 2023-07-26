Операции Сил обороны направлены на "создание асимметричного градиента истощения".

Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательную операцию как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. При этом в районе Бахмута они достигли тактически важных успехов.

Наши защитники во время своих операций существенно истощают силы российских захватчиков, сообщают аналитики Института изучения войны в отчете.

Как они отмечают, на кадрах с геолокацией от 25 июля можно увидеть важные тактически успехи к югу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Наступательные операции велись на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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По данным украинских источников, ВСУ продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В то же время россияне утверждали, что украинские войска немного продвинулись к западу от Орехова.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, войска РФ несут потерь в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, а также в 5,3 раза больше - на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Аналитики отмечают, что украинские операции "направлены на создание асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу" за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель при постепенном истощении живой силы и техники противника.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В Минобороны заявили, что украинские бойцы совершили военные чудеса, которые войдут в учебники. В частности, наши воины наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время, как наступление считается возможным когда наоборот. Вместе с тем, наши войска продвигаются.

В Госдепе считают, что контрнаступление украинских сил только началось и продлится еще несколько месяцев.

С начала проведения операции на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.

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