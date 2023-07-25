По его словам, оккупанты своим наступлением на этом направлении пытаются отвлекать ВСУ от Бахмута.

Наступлением на Купянском направлении россияне пытаются отвлечь украинские силы обороны от атак вокруг Бахмута. Такое мнение высказал военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center.

Он напомнил, что на Бахмутском направлении силы обороны перехватили стратегическую инициативу.

"Пока что они (россияне – УНИАН) в самом городе остаются, но стратегические высоты (рядом) являются нашими. И с каждым днем мы все больше и больше приближаемся к оперативному окружению", — сказал Черник.

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По его словам, город Бахмут для россиян является не просто стратегической локацией, а "политическим вопросом очень высокого калибра".

"Ведь они на весь мир провозгласили, что Бахмут их. И как только там их группировка будет либо уничтожена, либо еще лучше взята в плен – это будет катастрофическое персональное имиджевое поражение Путина", — отметил Черник.

Он объяснил, почему именно Купянское направление выбрано для оттягивания украинских сил из-под Бахмута.

"Россиянам логистически удобно обеспечивать Купянское направление и они хорошо понимают, что и нам логичнее всего с целью защиты перебрасывать силы из-под Бахмута. Поэтому они так давят именно там", - сказал Черник.

Отмечается, что на Купянском направлении российские войска в течение недели вели штурмовые действия, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны в сторону реки Оскол.

Как сообщал УНИАН, на днях спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый информировал, что враг пытается максимально поразить позиции ВСУ артиллерийским и авиационным огнем, а после этого штурмовать их. Но, по словам Череватого, "даже локального успеха за все время оккупанты не достигли". Он добавил, что весной россияне анонсировали крупную наступательную операцию, но она на сейчас локализована до боев. Украинские военные не дают оккупантам перехватить инициативу.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, штурмуют и давят врага по флангам. При этом враг отчаянно сопротивляется.

Сегодня же Череватый сообщил, что Силы обороны заставили врага отойти с позиций в районе Андреевки и это позволяет теперь завершить нашим военным операцию по окружению Бахмута.

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