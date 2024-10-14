Он объяснил, почему версия со сбитием Су-34 из Patriot больше похожа на правду.

Украина могла сбить российский Су-34 из нескольких средств поражения, заявил в эфире "Киев 24" авиационный эксперт Константин Криволап.

"Возможно F-16, возможно Patriot. То, что сбили - это факт. То, что сбили ракетой - тоже факт. А вот какой, из чего она была выпущена... Здесь есть много вариантов. Если с F-16, то похоже, что нам дали ракеты, которые бьют дальше, чем 90-120 километров. А похоже, что это более продвинутые версии, которые могут бить на 160-180 километров. Но это говорит о том, что наш потенциал противовоздушной защиты увеличился", - пояснил Криволап.

Он добавил, что придерживается мнения, что вражеский самолет все же был сбит из системы ПВО Patriot.

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"Когда идет "сушка" нагруженная - она не очень может маневрировать. Это бомбардировщик, не истребитель. Су-35 должен сопровождать и прикрывать. Первый вопрос, что она делала. Второй вопрос - если поражение было в момент сброса бомбы, то это говорит о том, они находились на высотах более 10 тысяч километров, чтобы эта бомба летела подальше. И что, F-16 атаковал снизу так, что его никто не увидел? Ударил по самолетам, которые так высоко летели? Я думаю, что история с Patriot более похожа на правду", - добавил Криволап.

Сбитие вражеского Су-34: что известно

Накануне росСМИ сообщили о потере очередного самолета Су-34 вместе с экипажем. По данным аналитиков из Института изучения войны, Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

Аналитики отметили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В то же время они отмечают, что в случае официального подтверждения, этот инцидент станет первым случаем сбития украинцами российского пилотируемого самолета с помощью западного истребителя F-16

По мнению военного эксперта Богдана Долинце, если Су-34 был действительно сбит с украинского F-16, то это должно заставить РФ пересмотреть свою тактику применения КАБов на фронте.

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