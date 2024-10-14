Долинце отметил, что сбивание российского Су-34 почти не повлияет на возможности оккупантов сбрасывать КАБы.

ВСУ из истребителя F-16 впервые сбили российский самолет Су-34, который сбрасывал управляемые авиационные бомбы (КАБ) и это лишит оккупантов определенных возможностей.

Сказал 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что россияне не смогут сбрасывать КАБы на то расстояние, на которое рассчитывали.

Эксперт пояснил, что учитывая возможности F-16, он действительно мог сбить этот российский самолет. Хотя Су-34 не является многоцелевым, он имеет единственное назначение как ударный самолет-бомбардировщик с ограниченными возможностями самозащиты и обнаружения воздушных целей. То есть радар в таком самолете эффективно работает на расстоянии 90 км, а у F-16 - 150 км.

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"Это позволяет обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет увидеть F-16, осуществить пуск и улететь в безопасное расстояние незамеченным. Поскольку Су-34 увидит ракету на расстоянии до 90 км, это усложнит возможность отклониться или выйти из зоны поражения", - пояснил ситуацию эксперт.

При этом Долинце отметил, что сбитие российского Су-34 почти не повлияет на возможности оккупантов сбрасывать КАБы, поскольку в РФ они имеются в достаточном количестве.

Однако вероятное сбитие российского самолета повлияет на тактику применения россиянами таких видов вооружений.

Оккупанты били КАБами вглубь фронта, ведь дальность удара КАБов составляет 50-70 км. "А теперь эти бомбы или не будут долетать до линии фронта, или максимально наносить удары исключительно по ней. Это повлияет на снижение их интенсивности", - пояснил Долинце.

Уничтожение российского Су-34

12 октября российские СМИ сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. По некоторым данным к сбитию Су-34 причастен украинский истребитель F-16.

В отчете американского Института изучения войны отмечается, что Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

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