Оккупанты признали, что пришли с войной против мирного населения.

Российские военные, захваченные в плен в Украине, заявили, что после возвращения на родину пойдут против Путина.

Об этом шла речь во время их сегодняшней пресс-конференции, передает "РБК-Украина".

Один из пленных Владимир Рассказов призвал Путина перестать воздействовать на Украину своим террористическим актом.

"Когда мы вернемся, мы встанем против него", - заявил он.

"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То что он сделал с украинским народом", - сказал другой пленный, Александр Яковчук.

Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, которое не хочет войны.

Как сообщается, многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада принимала участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.

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