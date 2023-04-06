Президент поблагодарил всех, кто воюет за свободу для Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что устойчивость и прочность защиты украинских воинов вдохновляет мир не сбрасывать обороты в поддержке Украины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что сегодня, как и всегда, есть подразделения украинских военных, которые стоит отметить.

"Десантники "Восьмидесятки" и бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады... 30-я отдельная механизированная бригада... Прочность вашей защиты, ребята, и устойчивость – все это вдохновляет. Вдохновляет мощно. Вдохновляет мир не сбрасывать обороты в поддержке Украины. Благодарю вас, воины", - сказал Зеленский.

Видео дня

Также он отметил 35-ю и 36-ю отдельные бригады морской пехоты, воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", подчеркнув, что они неизменно молодцы и неизменно стремятся к большему результату.

"Спасибо подразделению специального назначения 1-го Главного центра ГУР, которые воюют в Бахмуте. Молодцы, ребята! Бахмут и Марьинка, Авдеевка и весь наш Донбасс, наш восток, Запорожье и наше Приазовье, наша Херсонская область – я благодарю всех, кто сражается за свободу для нашей страны, за свободу для наших людей. Спасибо всем, кто непременно выгонит российскую армию из Украины", - подчеркнул глава государства.

Помощь Украине

С начала войны западные партнеры Украины оказывают ей военную, финансовую и гуманитарную помощь. На днях США объявили об очередном пакете помощи Киеву, в который войдут боеприпасы и оружие. Также Украина просит предоставить ВСУ современные истребители. Власти Украины объяснили, что они нужны для предстоящего контрнаступления.

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