Вблизи Лисичанска артиллерии и личного состава врага очень много, однако город не окружен.

Российские войска присутствуют на окраинах Лисичанска, но об уличных боях речь еще не идет, они обстреливают город с нескольких направлений.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Артиллерии и личного состава врага вблизи Лисичанска очень много. Лисичанск не окружен", -отметил он.

Гайдай посоветовал гражданским постоянно находиться в укрытиях, поскольку эвакуация из города пока невозможна, так как оккупанты дистанционно минируют дороги.

"В Северодонецке россияне назначили "главу", у которого 9 классов образования, человек вообще не понимает, как управлять городом", - сообщил Гайдай.

По его данным, инфраструктуру в областном центре оккупанты не восстановят, потому что они разбили ее вдребезги.

"Если будет возможность, советую людям выезжать из оккупированного Северодонецка", - подытожил Гайдай.

Напомним, 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Гайдай заявил, что при отходе Вооруженных сил Украины из Северодонецка после приказа командования не погиб ни один украинский военный. По его словам, уход ВСУ из города состоялся по плану.

Вас также могут заинтересовать новости: