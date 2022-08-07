Советник руководителя Офиса президента Украины отметил, что это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль оружия.

Вбросами о "черном рынке оружия" Россия хочет заблокировать поддержку Украины партнерами, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в Twitter.

"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку", - отметил он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что за полгода не найдено ни одного доказательства относительно такого рынка.

"Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль (оружия – УНИАН)", - отметил он.

Как уже сообщал УНИАН, ранее россияне распространяли тезис о том, что Украина продает западное оружие на черном рынке. В ЦПД рассказали, что такие заявления - фейк.

"С начала поставок западного оружия Украине черный рынок начал насыщаться этим оружием, что говорит о ненадежности Украины как партнера. Запад должен комплексно оценить негативные последствия этих поставок", - цитируют пропагандистов в ЦПД.

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