"На подъезде к Херсону еб**ат колонну", - слышен голос за кадром.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике во время вторжения в Украину. На этот раз оккупанты получили по зубам вблизи Херсона.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео в своем Телеграм-канале.

Он рассказал, что украинские военные подбили большую колонну военной техники российских оккупантов.

"Возле Херсона прямо сейчас ВСУ подбили большую вражескую колонну военной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, после 00:00 28 февраля под Макаровым Киевской области украинские военные накрыли колонну вражеской техники.

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