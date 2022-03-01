Уничтожена колонна военной техники / Скриншот
Противник продолжает нести потери в живой силе и технике во время вторжения в Украину. На этот раз оккупанты получили по зубам вблизи Херсона.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео в своем Телеграм-канале.
Он рассказал, что украинские военные подбили большую колонну военной техники российских оккупантов.
"Возле Херсона прямо сейчас ВСУ подбили большую вражескую колонну военной техники", - говорится в сообщении.
Напомним, после 00:00 28 февраля под Макаровым Киевской области украинские военные накрыли колонну вражеской техники.