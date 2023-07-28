Госпогранслужба перебросила на север дополнительный личный состав, а военные усилили укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными комплексами.

На северной границе Украины растет напряжение из-за опасений новой атаки РФ со стороны Беларуси, связанных с пребыванием в стране наемников ЧВК "Вагнер". Границу усиливает не только Украина, но и Польша.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что после того, как российский диктатор Владимир Путин "отослал" наемников Пригожина в Беларусь, президент Украины Владимир Зеленский поручил принять меры по усилению границы на севере страны.

По словам командующего Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, с тех пор Госпогранслужба перебросила на север дополнительный личный состав, а военные усилили укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными комплексами. И без того заминированные приграничные районы были усеяны большим количеством взрывчатки, а многие мосты на путях, ведущих к Беларуси, которые были разрушены ранее, так и не были отремонтированы. Кроме того, Наев добавил, что на днях украинские силы также взорвали части автомагистрали, идущей из Киева в Беларусь. Генерал подчеркнул, что уверен в мерах, принятых для защиты Украины.

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Однако, как пишет издание, такие меры усилили беспокойство среди жителей населенных пунктов вдоль границы, где тревога уже нарастала после решения Путина разместить ядерное оружие на белорусской территории. Усиливает свою оборону и Польша.

"В ответ Путин во время встречи с Советом безопасности на прошлой неделе предупредил, что любая "агрессия" против Беларуси будет считаться нападением на Россию, и что Москва ответит "всеми доступными нам ресурсами", согласно официальной стенограмме Кремля. Генерал Наев сказал, что украинские военные даже допускают возможность, хоть и надуманную, что Путин может разрешить использование тактического ядерного оружия, создавая впечатление, что в атаке виноваты наемники "Вагнера", – говорится в материале.

Отмечается, что украинские военные рассматривают различные варианты развития событий.

"Вагнеровцы" в Беларуси: есть ли угроза для Украины и Польши

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что размещение "вагнеровцев" в Беларуси сейчас не представляет угрозы для Украины. По его словам, украинские военные очень серьезно подготовились, а любое перемещение наемников Пригожина сразу же будет фиксироваться.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что у ЧВК "Вагнер" нет сил и средств для того, чтобы их присутствие в Беларуси составляло угрозу для Польши. Он подчеркнул, что использование "вагнеровцев" для того, чтобы нервировать соседей – стран-членов НАТО и Европейского Союза – было прогнозируемой вещью.

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