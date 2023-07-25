Эксперт отметил, что любое перемещение "вагнеровцев" сразу будет фиксироваться.

Военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что для Украины пока нет опасности со стороны "вагнеровцев", которые разместились в Беларуси.

"Мы очень серьезно подготовились на этом этапе противостояния - не важно, с беларуской армией, с российской армией, с теми же наемниками из ЧВК "Вагнер", - сказал он интервью OBOZREVATEL.

Эксперт отметил, что любое перемещение "вагнеровцев" сразу будет фиксироваться. Польская и украинская разведки будут иметь оперативную проверенную информацию, в частности относительно планов ЧВК "Вагнер".

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"Вся эта риторика Лукашенко о том, что, мол, "вагнеровцы" хотят сходить на "экскурсию" на территорию Польши, – это сказки, чтобы порадовать российский народ. Нет у них ни ресурсов, ни технических возможностей, ни шансов трансформировать все эти перемещения в какие-то территориальные приобретения. Очевидно, что и польская армия усилила свое присутствие на восточных границах, проводятся определенные мероприятия, связанные с усилением границы, в Литве. А то, что украинская армия создала мощнейший заслон на территории четырех областей, граничащих с Беларусью, – это очевидно. Волынь, Ривне, Житомир, Киев надежно защищены", - пояснил Селезнев.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси - детали

В Беларуси зафиксирован "тысячный" рост количества наемников ЧВК "Вагнер" по сравнению с данными мониторинговой группы "Беларуски Гаюн " по состоянию на 18 июля. Тогда сообщалось, что на территории Республики фиксируется присутствие по меньшей мере 2000-2500 "вагнеровцев". Теперь данные разительно отличаются: согласно оценке Гаюн, количество наемников по состоянию на 24 июля уже составляет 3450-3650 человек.

Александр Лукашенко во время встречи 23 июля сказал Владимиру Путину, что члены частной военной компании "Вагнер", которые находятся на белорусской территории, якобы просятся на "экскурсию" в Польшу. Лукашенко также добавил, что ЧВК "имеют зуб" на Польшу, поскольку она помогает вооружением Украине.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов замечает, что у частной военной компании "Вагнер" нет сил и средств, чтобы представлять угрозу для Польши.

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