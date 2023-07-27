В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники, среди которых пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан").

В Беларусь прибыла очередная колонна "вагнеровцев", в ее составе среди прочего бронеавтомобили "Щука".

Как сообщает "Беларусскі Гаюн", 12-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

Отмечается, что в колонне минимум 50 единиц автомобильной техники, среди которых пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан").

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Также в колонне замечены три бензовоза, автобус, 17 фур, минимум 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"), шесть КамАЗов (тент), две "буханки", пикапы и легковые авто.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").

"Вагнеровцы" продолжают перемещать технику в Беларусь

Согласно спутниковым снимкам на базе "Цель" в Беларуси находится уже около 750 единиц техники "вагнеровцев", ее количество за неделю выросло в полтора раза.

25 июля "вагнеровцы" впервые привезли в Беларусь бронетехнику. Тогда в колонне из 30 автомобилей впервые были замечены Отмечается, что бронеавтомобили "Щука", это один из самых эффективных транспортных средств ЧВК "Вагнер".

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