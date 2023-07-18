Колонна двинулась туда, где находится лагерь ЧВК "Вагнер".

18 июля в Беларусь прибыла четвертая колонна ЧВК "Вагнер", которая насчитывала более 80 машин. К вечеру на беларуской территории увидели еще одну колонну, сообщает проект "Беларуси Гаюн".

"За день в Беларусь прибыла вторая колонна с наемниками Пригожина. По нашим данным, в ней от 90 до более 100 единиц техники, она больше, чем предыдущая замеченная сегодня утром. Колонна движется маршрутом от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей. На данный момент, по нашим данным, колонна съезжает с трассы М5 в с. Цель, где находится лагерь ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

Проект акцентирует, что машины в колонне передвигаются прежде всего на номерах так называемой "ЛНР" (реже – "ДНР", РФ или без номеров).

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"На каждой из машин в текущей колонне приклеен лист бумаги с номером. Среди техники замечены: "буханки", пикапы с открытыми багажниками, несколько пассажирских автобусов, фуры, легковые авто ("Лады" и KIA), несколько бензовозов и Уралы с прицепами. Колонна движется в сопровождении ГАИ РБ", – добавляют в "БГ".

Прибытие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь - подробности

Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают переезд на территорию Беларуси. 17 июля в направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась большая колонна наемников ЧВК "Вагнер", насчитывавшей более 100 единиц техники.

18 июля на том же направлении зафиксировали передвижение по крайней мере 80 машин различных модификаций.

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