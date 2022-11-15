Россия применила стратегическую авиацию.

По югу враг нанес удары с самолетов стратегической авиации ракетами Х-101 и "Калибрами".

Отмечается, что сегодня во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградщины, Криворожья и Винничины. Продолжаются работы по восстановлению. Жертв нет. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"С самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 / Ту-160 были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с направления Каспийского моря и из Ростовской области. Из акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на юге 22 крылатые ракеты сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, еще 1 - подразделением Сухопутных войск. В частности, 12 ракет уничтожено над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной, 2 - над Днепропетровщиной, по 1 над Одесщиной и Винницкой областью.

По уточненным данным, над Одесщиной сбит 1 дрон-камикадзе типа "Shahed-136", над Николаевской областью – 9 таких дронов. Также над Херсонщиной уничтожен ударно-разведывательный беспилотник врага типа "Орион".

Новая волна ракетного террора России: что произошло 15 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа. В результате поражено около 15 энергетических объектов в различных областях, отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и г. Киеве.

Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Ранее начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что над Одесщиной сбито 8 дронов-камикадзе.