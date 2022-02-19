Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается в сообщении, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотроицкое - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

Гранитное и Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм;

Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Болотенное - из минометов калибра 82 мм;

Водяное - из минометов калибра 120 мм;

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики 66 раз нарушали режим прекращения огня.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается третий день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

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