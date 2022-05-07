Якобы командирам не разрешают забирать тела убитых солдат.

В Запорожской области российские оккупанты пытаются распространить новый фейк. Они врут о том, что командирам ВСУ запретили забирать с поля боя тела убитых украинских солдат. Это якобы делается с целью скрыть потери.

Фейк развенчали представители Запорожской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.

"Оккупанты пытаются распространить информацию, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя. Мол, таким образом Украина пытается скрыть свои военные потери. На самом деле – все зеркально наоборот", — заявили в ОВА.

В администрации также подчеркнули, что иногда забрать раненных и убитых украинских солдат с поля боя действительно не получается. Однако сделать это не позволяют именно рашисты. Своими действиями они нарушают все международные нормы гуманитарного права.

Представители ОВА рассказали и про обстрелы со стороны рашистов. На Запорожском направлении враг пытается уничтожить артиллерийские подразделения ВСУ и сковать действия украинских защитников с помощью постоянного огневого влияния.

Бомбардировкам подвергся город Орехов, где из-за ударов горели четыре складские помещения ТОВ "Оптимусагро Трейд", крыша многоэтажки и хозяйственное здание. Все пожары удалось ликвидировать.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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