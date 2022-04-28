Зерно и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте, принадлежащем этому предприятию.

В Запорожской области по факту похищения оккупантами с предприятия 61 тонны пшеницы начато уголовное производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 26 апреля года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская.

"Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте, который также находился в распоряжении филиала", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.

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