Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет.

В Запорожской области оккупанты начали брать на учет мужчин.

Об этом в эфире информационного марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он предположил, что мужчин на оккупированных территориях будут заставлять воевать на стороне подразделений российской армии.

"4 дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают", - сказал он.

Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе коллаборанты вместе с российскими военными занимаются мародерством.

"Самопровозглашенная власть при силовой поддержке российских солдат мародерит. Сначала они приходили к малым бизнесменам, заходили в их квартиры, забирали все ценное. Не пренебрегали ничем – начиная от телевизоров и заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых люди выехали, и тоже грабят их, занимаются мародертвом", - сказал он.

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