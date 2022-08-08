Местных предпринимателей заставляют получать паспорта РФ, во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия.

На временно оккупированных территориях растет давление российских захватчиков на местное население. В Балаклею прибыл новый батальон рашистов-зеков, которые жестоко "прессуют" людей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационная администрация осуществляет давление на местных предпринимателей. Россияне хотят заставить их получать паспорта РФ.

"Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5 тысяч рос. рублей (примерно 3 тысячи гривень - УНИАН). В то же время после прибытия в Балаклею нового батальона оккупантов, в частности из числа мобилизованных в РФ бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации разведки, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, что часто затрагивают гражданское население. На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.

На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия набирает зэков для отправки на войну. В сеть "просочилось" видео из тюрьмы, откуда "мобилизовали" преступников.

Вас также могут заинтересовать новости: