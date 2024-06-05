Плетенчук напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что информации о том, что оккупанты возобновили функционирование паромной переправы в Керчи, в которую попали Силы обороны Украины 30 мая, нет.

"По состоянию на сейчас пока информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет. Конечно, они могут пригнать какие-то паромы откуда-то. У них есть сообщение внутренними водами с Каспием, и даже с балтийским флотом. Но не факт", - сказал спикер в эфире Общественного.

Плетенчук напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

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"С другой стороны, у них в Черном море большие десантные корабли. Почему их сейчас не вывести в море и не начать применять? Но почему-то они этого не делают", - добавил он.

Удар по паромной переправе в Керчи - детали

30 мая Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

"В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военную логистику оккупантов на полуострове существенно подорвано", - добавили в Генштабе.

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